أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات الثنائية

العالم - قطر

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، الأحد، إن الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

كما ناقش الزعيمان في الاتصال، وفق البيان، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل البيان عن "شريف" شكره لأمير قطر؛ لتضامن بلاده ووقوفها مع باكستان وشعبها في مواجهة الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن باكستانية.

وقبل أسبوعين، زار "شريف" العاصمة القطرية الدوحة، والتقى أميرها، قبل أن يعلن جهاز قطر للاستثمار، عن تطلعه للاستثمار بمبلغ 3 مليارات دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في باكستان.

وتأمل باكستان، وهي مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال من قطر، في الحصول على خطة سداد مؤجل للغاز الذي تم شراؤه بموجب صفقات طويلة الأجل.

وأبرمت إسلام آباد صفقتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع قطر لتوفير ما يصل إلى تسع شحنات في الشهر.

وتعاني باكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، من اضطراب اقتصادي في ظل أزمات في ميزان المدفوعات، إذ انخفضت احتياطياتها الأجنبية إلى 7.8 مليارات دولار، وهو ما يكفي تقريبا شهرا واحدا من الواردات.