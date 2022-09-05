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برهم صالح ومساعدة وزير خارجية امريكا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

برهم صالح ومساعدة وزير خارجية امريكا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مساء امس الاحد، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، تطورات الأوضاع الإقليمية، فيما أكدا على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة.

العالم - العراق

وأفادت وكالة الانباء العراقية (واع) ان مكتب رئيس الجمهورية نشر بيانا جاء فيه، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب وفلوله، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وأضاف، "كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، حيث جرى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسارات الحوار والتلاقي لتخفيف توتراتها ومنع اندلاع الصراعات، والتأكيد على أهمية الدور العراقي المحوري في المنطقة وضرورة ضمان أمنه واستقراره."

وبشأن الأوضاع الداخلية في العراق، أشار الرئيس برهم صالح، بحسب البيان، إلى مسار الحوار والتلاقي والمساعي القائمة لمعالجة المسائل السياسية، فيما أكدت السيدة باربرا ليف التزام الولايات المتحدة بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، ودعم الحوار لمعالجة الأزمة السياسية وبما يُرسخ الاستقرار ويحقق التقدم للعراقيين.

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