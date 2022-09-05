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مشهد كارثي.. لن ينساه الباكستانيون يوماً!

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

مشهد كارثي يعيشه متضررو الفيضانات التي  عمت مختلف مناطق باكستان فخلفت أضراراً جسيمةً لم يسلم منها البشر ولا الحجر.

خاص بالعالم

عمر خان هو احد هؤلاء المتضررين الذي كانت مأساة الفيضانات عليه ثقيلة جدا ففقد طفلته الصغيرة وخسر موسمه الزراعي.

وقال عمر خان لمراسل العالم: "رتفع مستوى المياه كثيراً فخرجنا على القوارب من هنا، لكن سقطت طفلتي ذات ال ٣ سنوات ولم نعد نجدها. وهذه اراضي الزراعة التي اعتاش منها قد دمرت كلها".

وساهمت المساعدات التي تلقتها باكستان من إيران ودول صديقة اخرى بادارة الازمة في ظل عجز الحكومة عن ذلك بمفردها، وخاصة المواد الطبية التي ساهمت بنشر المخيمات الصحية في المدن المتضررة.

وقال الدكتور احمد عمر: "المساعدات الايرانية التي حملت ادوية جاءت في وقتها، لان بعض الادوية نفدت من السوق لانها تعالج الامراض التي تصيب المتضررين وخاصة الاطفال كالتلوث والغثيان والتسمم".

هذا وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عن وفاة اكثر من 1000 و200 شخص جراء موجة الفيضانات، 40 بالمئة منهم من الاطفال، وخسائر مادية تزيد عن الاربعة مليار دولار، وفق مصادر مطلعة، مؤكدين حاجة باكستان للدعم الدولي للخروج من الأزمة.

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