هل سيعود الاقتتال الى الساحة الليبية مجددا؟

العالم - خاص بالعالم

وقال معيوف في حديث لبرنامج"المغاربية" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن المناوشات بين الاطراف الليبيبة في العاصمة طرابلس سوف تستمر، لانه لا توجد أي ضمانات على الارض تضمن عدم استمراها، ولكنها لن تتحول الى حرب، كما حصل في ابريل 2019.

وأضاف، أن القوى الاجنبية الموجوة في ليبيا جعلت هناك توازن سياسي بين القوى الليبية، مشيرا لى أن الاطراف الاجنبية تمسك زمام المسار العسكري وتسيطر عليه بشكل كامل، لذا بسبب مصالحهم لن يسمحوا بأن يتحول الاقتتال في طرابلس الى حرب استنزافية.

واوضح الكاتب السياسي، "أن سبب وجود القوات المسلحة والاشتباكات في ليبيا هو غياب الدولة، لهذا المؤسسات السياسية في ليبيا توظف القوات المسلحة من أجل البقاء في المشهد السياسي، مؤكدا أننهاية التوتر الامني في طرابلس يحتاج الى قيام الدولة تمسك زمام الامور الامنية والعسكرية وتخدم مصالح الشعب الليبي".

فيما قال الكاتب السياسي إدريس أحميد،إن ما يحصل في المشهد الليبي هو امر متوقع في ظل غياب حل نهائي للازمة الليبية، مشيرا الى أن الحل النهائي يتمثل بوجود دستور ومصالحة حقيقية تعيد الثقة بين الأطراف السياسية، بحيث يتم الاعتراف بالدستور والانتخابات وبمؤسسات الدولة.

رأى أحميد، أن عدم استقرار ليبيا أمنيا وسياسيا هو التدخلات الخارجية والصراعات الخارجية التي تحدث على الاراضي الليبية.

ولفت الكاتب السياسي، الى أن واشنطن والمجتمع الدولي لم يتدخلوا من أجل ايقاف الاقتتال الاخير الذي حصل في العاصمة الليبيبة طرابلس، مشيرا الى أن واشنطن والمجتمع الدولي وكافة الاطراف الخارجية المتنازعة في ليبيا، يؤيدون حالة الانقسام الحاصلة في ليبيا من أجل تأمين مصالحهم في البلاد.

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https://www.alalam.ir/news/6343808

https://www.alalam.ir/news/6343813