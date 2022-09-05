كنعاني: ايران سعت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا توفير الارضية لحلها دبلوماسيا

قناة العالم
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:١٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
كنعاني: ايران تصرفت بمسؤولية بشان المفاوضات النووية وعملت بواجبها ويجب على الطرف المقابل التصرف برؤية بناءة
كنعاني: كما نتمنى ان تكون الطرق سالكة للباكستانيين والهنود للتوجه الى العراق
كنعاني: نتمنى ان تكون الطرق سالكة في ايران والعراق لزوار الاربعينية
كنعاني: ايران سعت لان تكون ردودها شفافة وواضحة ومناسبة
كنعاني: الرد الايراني كان بناءا وقد سعت ايران لان تكون ردودها تتضمن النقاط المتفق عليها من قبل كل الاطراف
كنعاني: ايران لديها طاقات كبيرة وهائلة ويمكنها ان توفر لاوروبا ماتحتاجها
كنعاني: المزاعم والاتهامات التي وجهت الى طاقم الطيران الايراني في الارجنتين غير صحيحة
كنعاني: نقدم المساعداة والمشورة للعراق ونقف الى جانبه شعبا وحكومة ولانقف الى جانب تيار دون اخر
كنعاني: ليس لدى ايران نية للتدخل في الشان العراقي
كنعاني: منطقة كردستان العراق فتحت الابواب امام زوار الاربعينية
كنعاني: ايران سعت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا توفير الارضية لحلها دبلوماسيا
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
أزمة الطاقة في اوروبا والتداعيات (الجزء الثاني)
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠
خاص بالعالم- مراسلون
أزمة الطاقة في اوروبا والتداعيات (الجزء الأول)
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩
خاص بالعالم- مراسلون
ليبيا والصراع الذي لا ينتهي للاستيلاء على طرابلس (الجزء الثاني)
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. المغرب العربي في اسبوع (الجزء الأول)
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧
التواصل
السلحفاة ذات الرأسين تدخل عامها الثاني
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤
خاص بالعالم- مراسلون
مهدي تاج رئيسا لاتحاد الكرة بعد حصوله على غالبية الأصوات
الأحد ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
مصادر تركية: اليونان حاولت اعتراض طائرة تركية كانت في مهمة للناتو
أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات الثنائية
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
ميناء بوشهر يمكنه استقبال سفن بحمولة 30 الف طن
طهران: يمكن التوصل الى اتفاق في حال تحلي الغرب بالارادة السياسية
الهجرة غير الشرعية تؤرق القوى الفلسطينية في لبنان
مقالات و تحليلات
الحرب قيادة.. والحكم قيادة..
مفوضية الانتخابات الليبية: لا تقدم نحو إجراء الانتخابات
الويل لاوروبا من فصل الشتاء! هذه بداية روسية، ماذا بعد؟
تقارير إستخباراتية كشفت اهتمامات ترامب وتركيزه المخفق على'ايران'
العروض العسكرية اليمنية.. رسائل السلام والقوة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.