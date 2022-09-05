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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم-فلسطين

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح الباكر، المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

وأضافت إن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتستعد "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر الجاري، ويستمر حتى تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.

ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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