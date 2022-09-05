3 سفن حربية بينها سفينة "الشهيد سليماني" تنضم لبحرية الحرس الثوري

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وجرت مراسم ازاحة الستار بحضور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، والقائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي وقائد بحرية حرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري ومجموعة من المسؤولين العسكريين والمدنيين في بندر عباس.

وفي هذا المراسم، تمت ازاحة الستار عن سفينة الشهيد سليماني، وسفينة الشهيد روحي عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة الشهيد دارا عالية السرعة لإطلاق الصواريخ.

وسفينة الشهيد سليماني لديها هيكل قادر على التخفي عن الرادار، والذي يوفر نظرا لنوع التصميم القدرة على الإبحار وتنفيذ جميع أنواع العمليات في المياه البعيدة.