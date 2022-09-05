شاهد: ماذا حوت رسائل الغرب التي نقلتها ايران الى روسيا؟

خاص بالعالم

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، وخلال رده على سؤال مراسل: ان ايران ومنذ بداية الازمة الاوكرانية ونظراً لما تتمتع به من علاقات جيدة مع روسيا واوكرانيا، سعت الى التوسط لحلها وتوفير الارضية دبلوماسياً لوقف الحرب بين هذه البلدين، والتي تعود بالضرر على الجانبين.

واوضح كنعاني، ان ايران نقلت رسائل من الاوكرانيين الى الروس لكي تساعد على ايقاف الحرب، ونظراً لتوجه ايران السياسي الداعي الى السلام في العالم، لذلك شهدت موسكو زيارة وزير خارجية ايران اليها حيث تحدث مع نظيره حول الازمة الاوكرانية، مشيراً الى ان ايران اجرت محادثات بناءة مع المسؤولين الروس، معتبراً ان منع الحرب يحتاج الى دعم الدول الاخرى لكي يتحدثون مع طرفي النزاع لايقاف هذه الحرب، وقد تساهم الدول التي لديها علاقات جيدة مع اوكرانيا وروسيا بوقف هذه الحرب.