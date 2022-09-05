الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٨:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: ماذا حوت رسائل الغرب التي نقلتها ايران الى روسيا؟

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، ان ايران تعتبر استمرار الحرب بين روسيا واوكرانيا هو حدث مؤسف، وان كل دولة تشعر بالمسؤولية تجاه حل الازمة الاوكرانية والعمل على وقف الحرب.

خاص بالعالم

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، وخلال رده على سؤال مراسل: ان ايران ومنذ بداية الازمة الاوكرانية ونظراً لما تتمتع به من علاقات جيدة مع روسيا واوكرانيا، سعت الى التوسط لحلها وتوفير الارضية دبلوماسياً لوقف الحرب بين هذه البلدين، والتي تعود بالضرر على الجانبين.

واوضح كنعاني، ان ايران نقلت رسائل من الاوكرانيين الى الروس لكي تساعد على ايقاف الحرب، ونظراً لتوجه ايران السياسي الداعي الى السلام في العالم، لذلك شهدت موسكو زيارة وزير خارجية ايران اليها حيث تحدث مع نظيره حول الازمة الاوكرانية، مشيراً الى ان ايران اجرت محادثات بناءة مع المسؤولين الروس، معتبراً ان منع الحرب يحتاج الى دعم الدول الاخرى لكي يتحدثون مع طرفي النزاع لايقاف هذه الحرب، وقد تساهم الدول التي لديها علاقات جيدة مع اوكرانيا وروسيا بوقف هذه الحرب.

روابط ذات صلة

طهران: يمكن التوصل الى اتفاق في حال تحلي الغرب بالارادة السياسية

فرنسا طلبت من ايران الوساطة في حرب اوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. عملية طعن جماعي في كندا والشرطة تطارد المشتبه بهم

لليوم الثاني على التوالي.. الألمان يتظاهرون ضد سياسة بلادهم تجاه أوكرانيا

انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا لها الكاظمي

شاهد: ماذا حوت رسائل الغرب التي نقلتها ايران الى روسيا؟

وكالة: تفجير قرب السفارة الروسية في كابل

3 سفن حربية بينها سفينة "الشهيد سليماني" تنضم لبحرية الحرس الثوري