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سلطات زابوروجيه: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادرون المحطة

سلطات زابوروجيه: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادرون المحطة
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات زابوروجيه أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا محطة الطاقة النووية، مؤكدة بقاء اثنين من المراقبين في المحطة.

العالم-الازمة الاوكرانية

وقال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، على الهواء في إذاعة "كا بي" المحلية، اليوم الاثنين، إن أعضاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا الآن محطة زابوروجيه النووية، بينما بقي شخصان فيها في شكل مراقبين".

وأعلن روغوف، في وقت سابق، أن مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستنتهي في 6 سبتمبر/أيلول، وخططهم التالية غير معروفة.

وزار وفد برئاسة مدير الوكالة رافائيل غروسي محطة الطاقة النووية، الأسبوع الماضي. وسار موظفو المحطة وروساتوم عبر أراضيها وأظهروا المناطق المتضررة من قصف القوات الأوكرانية. وصرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة "سبوتنيك" أن ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقون في المحطة على أساس دائم.

وفقًا لغروسي، ستبقى مهمة الوكالة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية طالما ذلك ضروريًا. كما قال إنه سيخبر مجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر عن هذه الرحلة.

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سلطات زابوروجيه: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادرون المحطة

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