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شاهد.. ما السبب الحقيقي وراء أزمة الطاقة الأوروبية؟

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث في الشؤون الإستراتيجية علي حمية، أن سبب الحقيقي لأزمة الطاقة الاوروبية، هو خيارات اوروبا الخاطئة والدعم الاميركي المغلوط لها.

العالم - خاص بالعالم

و قال علي حمية، في حديث لبرنامج "نوافذ" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الولايات المتحدة تسيطر على اوروبا بشكل كامل، بحيث اصبحت اوروبا تعتمد على الولايات المتحدة بكل شيء، في الجيش والاقتصاد والعسكر، مشيرا الى أن واشنطن تنظر الى اوروبا كمنافس اقتصادي لذا تحاول ان تتخطى هذا المنافس متناسية أن اوروبا هي حليف قوي لها.

وأوضح حمية أن الوقائع والمعطيات تتحدث عن تفاقم ارباح روسيا في مجال الغاز والطاقة بينما اوروبا ذاهبة الى مصير لا تحمد عقباه في هذا المجال.

واشار حمية الى أن اساس أزمة الطاقة الاوروبية، هو خسارتها كل مصادر الطاقة التي كانت تتطلع اليها كبديل للغاز الروسي، على سبيل المثال الغاز الجزائري او الافريقي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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شاهد.. ما السبب الحقيقي وراء أزمة الطاقة الأوروبية؟

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