البطش يدعو الفلسطينيين إلى الاستمرار بالمقاومة

العالم-فلسطين

جاء ذلك، خلال المهرجان الجماهيري الحاشد التي نظمته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، في الذكرى الأولى لعملية "انتزاع الحرية" من سجن جلبوع.

وأكد البطش، أن المقاومة قدمت في معركة "وحدة الساحات" أفضل أبطالها الشهيد تيسير الجعبري والشهيد خالد منصور وأطفال عائلة نجم.

وشدد على أن الحركة الأسيرة قدمت الدليل الدائم أن الفلسطيني لا يستسلم وأثبت أجدر بالحياة من العدو.

ودعا البطش، أبناء شعبنا إلى الاستمرار بالمقاومة من أجل أن يعرف العدو أن هذه الأرض ملكنا ولا يمكن أن تكون وطناً للغرباء.

وحيا الأسرى ولكل حملة السلاح في الضفة المحتلة ولكل الذين يؤمنون بأن الطريق إلى القدس تمر عبر فوهة البندقية، مستذكراً العملية البطولية في الأغوار.