الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

من أجل أن يعرف العدو أن هذه الأرض ملكنا..

البطش يدعو الفلسطينيين إلى الاستمرار بالمقاومة

البطش يدعو الفلسطينيين إلى الاستمرار بالمقاومة
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين ، أن أبطال عملية انتزاع الحرية سجلوا ضربةً موجعة إلى الكيان الصهيوني، وأبطالها أثبتوا أن الفلسطيني لا ينتهي دوره مهما حصل ودرس جلبوع مازال يمدنا الأمل أن الحرية قادمة.

العالم-فلسطين

جاء ذلك، خلال المهرجان الجماهيري الحاشد التي نظمته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، في الذكرى الأولى لعملية "انتزاع الحرية" من سجن جلبوع.

وأكد البطش، أن المقاومة قدمت في معركة "وحدة الساحات" أفضل أبطالها الشهيد تيسير الجعبري والشهيد خالد منصور وأطفال عائلة نجم.

وشدد على أن الحركة الأسيرة قدمت الدليل الدائم أن الفلسطيني لا يستسلم وأثبت أجدر بالحياة من العدو.

ودعا البطش، أبناء شعبنا إلى الاستمرار بالمقاومة من أجل أن يعرف العدو أن هذه الأرض ملكنا ولا يمكن أن تكون وطناً للغرباء.

وحيا الأسرى ولكل حملة السلاح في الضفة المحتلة ولكل الذين يؤمنون بأن الطريق إلى القدس تمر عبر فوهة البندقية، مستذكراً العملية البطولية في الأغوار.

روابط ذات صلة

حركة الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد زكارنة..جرائم الاحتلال لن توقف المقاومة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سلطات زابوروجيه: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادرون المحطة

شاهد بالفيديو.. الاول من نوعه.. هجوم دموي على السفارة الروسية في كابول

من أجل أن يعرف العدو أن هذه الأرض ملكنا.. البطش يدعو الفلسطينيين إلى الاستمرار بالمقاومة

الصين تعارض قرار مجموعة السبع بفرض سقف سعري على النفط الروسي

مصرع 7 أشخاص جراء زلزال عنيف ضرب جنوب غرب الصين

وزارة الصحة: 24 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران