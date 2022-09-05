شاهد.. هكذا يعيش المجتمع الاوروبي جراء أزمة الطاقة

العالم - خاص بالعالم

قال حرب في حديث لبرنامج "نوافذ" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن هناك مفردات جديدة دخلت على المجتمع الاوروبي مثل التضخم، ارتفاع كلفة المعيشة زيادة نسبة الفقر، الركود الاقتصادي، تراجع سعر العملات، العجز عن التدفئة، مشيرا الى أن هذه اللغة تؤشر الى تغييرات اساسية في الوضع الاجتماعي في اوروبا.

واوضح حرب، أن المجتعمعات الاوروبية قبلت بالطبقات الحاكمة مقابل الرفاهية، اذا اختلت هذه المعادلة فستكون لها تداعيات خطيرة على الطبقة الحاكمة.

وأشار الباحث السياسي الى أن تداعيات أزمة الطاقة على بريطانيا، رفعت كلفة الحياة على المواطن العادي، بحيث انتقلت شرائح كبيرة من العوائل الى خانة الفقراء حسب المقايسة المعتدة في اوروبا، وكذلك اصبحت بعض العوائل امام خيارين، ياما التدفئة، او المواد الغذائية.

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