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لتهريبها إلى تركيا ثم بيعها بالسوق السوداء..

الدفاع الروسية: مجموعات إرهابية تنقب وتسرق عن آثار مدينة عفرين

الدفاع الروسية: مجموعات إرهابية تنقب وتسرق عن آثار مدينة عفرين
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات إرهابية تابعة للنظام التركي تقوم بعمليات التنقيب عن الآثار في مدينة عفرين التي تحتلها بريف حلب الشمالي تمهيداً لنقلها إلى تركيا وبيعها في السوق السوداء لاحقاً.

العالم - سوريا

ونقلت "الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)"، عن نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سورية أوليغ إيغوروف قوله، أن مجموعات إرهابية تقوم “بإجراء أعمال حفر أثرية بحثاً عن الآثار المعمارية والتاريخية والتحف بالقرب من مدينة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي مستخدمين المعدات الحديثة والثقيلة والمتفجرات ما يلحق أضراراً جسيمة بمواقع التراث الثقافية السورية”.

وأشار إيغوروف إلى أن الآثار المكتشفة يتم نقلها إلى تركيا لبيعها في السوق السوداء لاحقاً.

وعمد الإرهابيون بإشراف علماء آثار ومنقبين أتراك وأمريكيين ودول غربية خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية إلى التنقيب في المواقع الأثرية وسرقة الكثير من اللقى فيها بغية تخريب التراث الثقافي السوري وتدميره ما يشكل جريمة حرب تضاف إلى ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وتاريخه وحضارته.

وسلم مركز التنسيق الروسي في حميميم أمس المتحف الوطني بدمشق قطعة أثرية تعود للعصر الآشوري للألف الأول قبل الميلاد وهي ذات قيمة أثرية وتاريخية وفنية من الحجر البازلتي الأسود وبداخلها نقوش ترمز للقوة وتم العثور عليها بمنطقة جنوب سورية وهي من أحد المواقع الأثرية في شمال غربي البلاد تم استخراجها من قبل مجموعات إرهابية مسلحة بشكل غير شرعي لتهريبها وبيعها خارج سورية.

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لتهريبها إلى تركيا ثم بيعها بالسوق السوداء.. الدفاع الروسية: مجموعات إرهابية تنقب وتسرق عن آثار مدينة عفرين

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