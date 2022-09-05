الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف: السفارة الروسية في كابل عززت الأمن واستقدمت قوات إضافية من السلطات الأفغانية وتأمل في القاء القبض على منفذي الهجوم الارهابي

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عملية أنصارية: مشهدية صناعة الوعي‌‎

مسؤول ايراني: سيتم ارسال 400 مراسل لتغطية مراسم الاربعين

الكيان الصهيوني يصادق اتفاقية الطيران مع تركيا

اللواء يحيى رسول يعلن نتائج المرحلة السادسة لعمليات 'الارادة الصلبة'

الخارجية الروسية تعلن مقتل موظفين في سفارتها بكابل + فيديو

عمليات المقاومة تصل الى الاغوار.. ضربة قاسمة لظهر العدو