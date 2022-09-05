الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر أمني أفغاني: 8 قتلى بينهم دبلوماسي روسي و15جريحا في تفجير استهدف مبنى السفارة الروسية في كابل

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عملية أنصارية: مشهدية صناعة الوعي‌‎

مسؤول ايراني: سيتم ارسال 400 مراسل لتغطية مراسم الاربعين

الكيان الصهيوني يصادق اتفاقية الطيران مع تركيا

اللواء يحيى رسول يعلن نتائج المرحلة السادسة لعمليات 'الارادة الصلبة'

الخارجية الروسية تعلن مقتل موظفين في سفارتها بكابل + فيديو

عمليات المقاومة تصل الى الاغوار.. ضربة قاسمة لظهر العدو