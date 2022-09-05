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موسكو تدين بشدة الهجوم الإرهابي على سفارتها في كابل

موسكو تدين بشدة الهجوم الإرهابي على سفارتها في كابل
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

دان الكرملين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام بوابة السفارة الروسية في كابل وأسفر عن مقتل اثنين من البعثة الدبلوماسية الروسية، وعدد آخر من المواطنين الأفغان.

العالم-روسيا

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف تعليقا على التفجير: "هذا بالطبع عمل إرهابي، غير مقبول على الإطلاق. ندين بشدة مثل هذا العمل الإرهابي".

بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أمن السفارة في كابل إثر الهجوم الإرهابي، كما تم إشراك قوات إضافية تابعة لسلطات طالبان وتفعيل قدرات جهاز الاستخبارات ومكافحة التجسس في أفغانستان.

وتكريما لضحايا البعثة الدبلوماسية وقف وزير الخارجية دقيقة صمت أثناء افتتاح اجتماع مع نظيره الطاجيكستاني سيروج الدين محي الدين.

وشدد لافروف على ضرورة أن تتم معاقبة منظمي هذا العمل الارهابي ومرتكبيه بأسرع وقت.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم إن الهجوم الذي وقع أمام مبنى السفارة في كابل أسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة، وعدد آخر من المواطنين الأفغان.

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