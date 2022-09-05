الاول من نوعه.. هجوم دموي على السفارة الروسية في كابول

خاص بالعالم

واعتبر مراسلنا ان هذا الانفجار هو الاول من نوعه يحصل في حكومة طالبان، مشيراً الى ان اي جهة لم تتبنى العملية حتى الان، لكن نوعية ومسؤولية الانفجار تشير اصابع الاتهام الى جماعة داعش الوهابية.

يشار الى انه سقطت اعداد كبيرة من القتلى والجرحى في تفجير انتحاري نفذ قرب مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية، فيما افادت وسائل اعلام روسية بمقتل او اصابة ما بين 15 و20 شخصا، ومن بين القتلى اثنان من موظفي السفارة الروسية.

وقالت الشرطة الأفغانية إن انتحاريا فجر عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.

وقال قائد منطقة الشرطة التي وقع فيها الهجوم مولوي صابر إن حراس السفارة الروسية تعرفوا على الانتحاري قبل أن يصل إلى الهدف وأطلقوا النار عليه.

وروسيا من الدول القليلة التي احتفظت بسفارتها في كابل وتجري موسكو محادثات مع المسؤولين في حكومة طالبان بشأن اتفاقية لتوريد البنزين والسلع الأخرى.