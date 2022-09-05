الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
١١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الاول من نوعه.. هجوم دموي على السفارة الروسية في كابول

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم، بان التفجير الانتحاري الذي استهدف السفارة الروسية في العاصمة الافغانية كابول، صباح اليوم، قد ادى الى سقوط قتلى وجرحى بصفوف المراجعين الافغان الذين حضروا للحصول على تاشيرات السفر الى روسيا.

خاص بالعالم

واعتبر مراسلنا ان هذا الانفجار هو الاول من نوعه يحصل في حكومة طالبان، مشيراً الى ان اي جهة لم تتبنى العملية حتى الان، لكن نوعية ومسؤولية الانفجار تشير اصابع الاتهام الى جماعة داعش الوهابية.

يشار الى انه سقطت اعداد كبيرة من القتلى والجرحى في تفجير انتحاري نفذ قرب مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية، فيما افادت وسائل اعلام روسية بمقتل او اصابة ما بين 15 و20 شخصا، ومن بين القتلى اثنان من موظفي السفارة الروسية.

وقالت الشرطة الأفغانية إن انتحاريا فجر عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.

وقال قائد منطقة الشرطة التي وقع فيها الهجوم مولوي صابر إن حراس السفارة الروسية تعرفوا على الانتحاري قبل أن يصل إلى الهدف وأطلقوا النار عليه.

وروسيا من الدول القليلة التي احتفظت بسفارتها في كابل وتجري موسكو محادثات مع المسؤولين في حكومة طالبان بشأن اتفاقية لتوريد البنزين والسلع الأخرى.

روابط ذات صلة

هزيمة الامريكان في افغانستان والصور المذلة

مقتل 4 أطفال بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في افغانستان

مشهد اصاب العالم بحالة من الصدمة والذهول ما حدث بمطار كابول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سلطات زابوروجيه: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادرون المحطة

شاهد بالفيديو.. الاول من نوعه.. هجوم دموي على السفارة الروسية في كابول

من أجل أن يعرف العدو أن هذه الأرض ملكنا.. البطش يدعو الفلسطينيين إلى الاستمرار بالمقاومة

الصين تعارض قرار مجموعة السبع بفرض سقف سعري على النفط الروسي

مصرع 7 أشخاص جراء زلزال عنيف ضرب جنوب غرب الصين

وزارة الصحة: 24 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران