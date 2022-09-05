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اجتماع الحوار الوطني بالعراق: تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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