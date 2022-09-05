ما الذي دفع الناخبين لاختيار ليز تراس خلفاً لبوريس جونسون

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم اشار عيسى الى أن انتخاب ليز تراس كان نتيجة التصويت من أعضاء حزب المحافظين بعد أن كانت المرحلة الأولى قد تقدم فيها ريشي سوناك وكانت المرحلة التي كان يقودها نواب حزب المحافظين في البرلمان اي أن النتيجة معاكسة لما يريدها نواب حزب المحافظين.

ولفت عيسى الى أن ليز تراس كانت قد ركزت على مسألة مهمة واساسية بالنسبة لحزب المحافظين وهي تخفيض الضرائب خصوصا انها كان ريشي سوناك منافسها كان قد رفع الضرائب الى أعلى معدل غير مسبوق في البلاد.

وكانت قد فازت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، بمنصب زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزراء الحكومة الجديدة لبريطانيا، خلفا لبوريس جونسون.

ومن المنتظر أن تتولى تراس، بصفتها زعيمة أكبر حزب في مجلس العموم، رئاسة الوزراء حتى الانتخابات العامة التالية، والتي يجب إجراؤها بحلول ديسمبر 2024.

وستسافر غدا الثلاثاء للقاء الملكة إليزابيث الثانية، لتلقي دعوة تشكيل الحكومة.

ويقام حفل الاستقبال عادة في قصر باكنغهام، لكن الملكة البالغة من العمر 96 عاما موجودة في مقر إقامتها الاسكتلندي في بالمورال، ولأول مرة في عهدها ستستقبل جونسون وخليفته هناك.

لكن من المرجح أن تكون احتفالات رئيس الوزراء المقبل قصيرة، مع أزمة تكلفة المعيشة المتصاعدة، حيث من المقرر أن يرتفع متوسط ​​فواتير الطاقة السنوية وحدها بنسبة 80 ٪ إلى 3549 جنيها إسترلينيا (حوالي 4180 دولارا أمريكيا) اعتبارا من أكتوبر.

وتراس (47 عاما) هي رابع رئيس للحكومة منذ الاستفتاء على "بريكست"، وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

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