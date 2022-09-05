مراسل العالم: القوات الأميركية تسرق النفط السوري وترسله نحو العراق

العالم - سوريا

وتسمتر القوات الاميركية المتواجدة على الاراضي السورية بسرقة النفط السوري بارتال ضخمة وارسالها نحو العراق عبر الحدود العراقية السورية.

كما افادت وكالة "سانا" أن القوات الاميركية أخرجت رتلا محملا بآليات وصهاريج معبأة بالنفط المسروق من قواعدها بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية شمال شرق الحسكة أن رتلا مؤلفامن 31 آلية بينها شاحنات وصهاريج معبأة بالنفط المسروق تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها ثلاث سيارات دفع رباعي غادر باتجاه قواعده في شمال العراق.

هذا وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي أمس رتلا مؤلفا من 64 صهريجا يحمل نفطا مسروقا من آبار المنطقة الشرقية والجزيرة عبر معبر المحمودية غير الشرعي إلى شمال العراق.