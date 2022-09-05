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الإحتلال يعترف بإصابة 4 من جنوده جراء عمليات للمقاومة

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

بشكل مضطرد تزداد وتيرة العدوان الاسرائيلي في الضفة الغربية وتزداد وتيرة المقاومة.

العالم - مراسلون

في الساعات القليلة الماضية اعترف الاحتلال الاسرائيلي بالقاء مقاومين فلسطينيين عبوة اتجاه مجموعة من الجنود بالقرب من النبي صالح غربي رام الله، مما ادى الى اصابة 4 منهم وخلال عملية اقتحام لبلدة قباطية جنوبي جنين.

اعترف الجيش الاسرائيلي بتعرض قوة خاصة تابعة له لاطلاق نار، الجيش الاسرائيلي في عملية اقتحام للبلدة اشتبك مع مقاومين فلسطينيين، مما ادى الى استشهاد فلسطيني.

الساعات الاخيرة شهدت ايضا حملة اعتقالات طالت سبعة عشر فلسطينيا من بينهم قياديين في حركة حماس هما ناجح عاصي واحمد زيد وكلاهما من مدينة رام الله.

وأكد رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الكيان الاسرائيلي والمشروع الصهيوني يعتبر أن الضفة الفلسطينية هي أرض اسرائيلية كاملة وبالتالي هنا مشارع الاستيطان ومشاريع التهويد وهنا مشاريع السيطرة على الارض ومشاريع ترحيل السكان وتهجيرهم وهدم منازلهم والمشروع الصهيوني ينفذ بكل حذافيره على أرض الضفة الفلسطينية.

في تل ابيب يتابعون ما يحدث في الضفة الغربية بقلق شديد الامر الذي دعى احد جنرالات الاحتلال الى وصف ما يحدث بالانتفاضة الفلسطينية الجديدة والتي تشكل خطرا على كيان الاحتلال يفوق خطر الحرب على الجبهة الجنوبية مع القطاع او الجبهة الشمالية مع المقاومة اللبنانية.

واقع جديد دعى بعض المسؤولين الاسرائيليين الى تحميل السلطة الفلسطينية التي وصفوها بالضعيفة مسؤولية ما يحدث.

لا مناص من الانفجار مادام الاحتلال يتعامل في الضفة الغربية بمنطق القبضة الحديدية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. الإحتلال يعترف بإصابة 4 من جنوده جراء عمليات للمقاومة

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