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حزب المحافظين البريطاني يعلن فوز ليز تراس بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء خلفا لبوريس جونسون

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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