هكذا اصبحت دير الزور بعد خمس سنوات من كسر الحصار..

العالم - سوريا

وبعد مرور خمس سنوات على كسر الحصار تشهد دير الزور عودة معظم الخدمات وإعادة تفعيل العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية الأمر الذي ساهم بعودة أكثر من مليون مواطن إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها جراء الإرهاب.

ونقلت وكالة "سانا" عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق ربيع العرفي قوله: إن محافظة دير الزور تعرضت خلال سنوات الحصار لتخريب كبير على يد التنظيمات الإرهابية لكن ذلك لم يقف عائقاً أمام أبنائها وكوادرها الخدمية من العمل على إعادة إعمار ما خربه الإرهاب، وسد الاحتياجات الناجمة عن هذا التخريب والتي تزايدت بشكل كبير نتيجة للعودة المكثفة والمتسارعة للأهالي إلى المناطق المحررة حيث حظيت المحافظة بدعم كبير من الحكومة ترافق مع عمل متواصل من الفريق الخدمي في المحافظة انعكس بصورة إيجابية وملحوظة على تحسن الواقع الخدمي والتنموي والإنتاجي في كل المناطق المحررة.

وعملت المحافظة على تأمين الخدمات الأساسية للمناطق المحررة وعلى رأسها إزالة الأنقاض وفتح الشوارع وتأهيل الصرف الصحي ومحطات المياه والمخابز والمدارس إضافة إلى باقي الخدمات من كهرباء واتصالات وإنارة بالطاقة الشمسية وتفعيل للدوائر الحكومية وإعادة إحياء للأسواق التجارية.

بدوره بين مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بدير الزور لورانس الحسين أن المؤسسة تعمل على تأمين المياه النقية والصالحة للشرب لكل مناطق المحافظة المحررة من الإرهاب، وذلك من خلال محطات المياه الرئيسية والنموذجية البالغ عددها 71 محطة لافتاً إلى أن عدد محطات ضخ المياه التي وضعت في الخدمة ارتفع من محطة واحدة في عام 2017 إلى 33 في عام 2018 ووصل إلى 71 محطة في الوقت الحالي وتم إجراء أعمال الصيانة والتأهيل لكل خطوط الشبكة المرتبطة بهذه المحطات وتنفيذ مشاريع عدة لتحسين واقع المنظومة المائية.

وأوضح مدير الشركة العامة للكهرباء بدير الزور المهندس خالد لطفي أنه منذ عودة التيار الكهربائي إلى المحافظة عام 2018 تمت تغذية معظم مساحة المحافظة من خلال إعادة تأهيل وتشغيل المحطات الكهربائية كما قامت الورشات الفنية بتأهيل المجموعتين الغازية الأولى والثانية في محطة تحويل التيم وإدخالهما الخدمة إضافة إلى تمديد شبكات للتوتر المتوسط والمنخفض وإيصال التيار الكهربائي إلى ريف المحافظة الشمالي وتمت إعادة تفعيل الجباية عبر 7 مراكز في كل من دير الزور والميادين والبوكمال والعشارة.

مدير التربية جاسم الفريح بين أن القطاع التربوي من القطاعات التي شهدت تعافياً سريعاً ووصل عدد المدارس المفتتحة إلى 365 مدرسة وعدد الطلاب 165 ألف طالب وطالبة وتمت إعادة تفعيل العمل في المجمعات التربوية وتأمين كل مستلزمات العملية التربوية من مقاعد صفية وكتب ولوازم مدرسية.

وأوضح مدير الزراعة المهندس فؤاد عابدون أن القطاع الزراعي عاد إلى العمل بعد أن تلقى الكثير من الدعم الحكومي من خلال توفير كل مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات ومياه سقاية وإعادة تأهيل القطاعين الثالث والخامس للري الحكومي وإعادة تأهيل وتركيب مجموعات ري زراعي الأمر الذي زاد من مساحة الأراضي الزراعية التي وصلت هذا الموسم إلى نحو 22 ألف هكتار لموسم القمح و6 آلاف هكتار لموسم القطن وتمت إعادة تفعيل العمل في 47 وحدة إرشادية تعمل على تقديم الدعم للمزارعين وتقديم منح تتضمن شبكات الري بالتنقيط إضافة إلى المنح الإنتاجية.

ولفت مدير الصحة الدكتور بشار الشعيبي إلى أن القطاع الصحي في المحافظة شهد تحسناً ملحوظاً في السنوات التي تلت فك الحصار عن دير الزور وتحرير أريافها من الإرهاب حيث ارتفع عدد المراكز الصحية من 4 مراكز في نهاية عام 2017 إلى 42 مركزاً كما استمر العمل على تقديم الخدمات ضمن مجمع المشافي في مشفى الأسد والفرات ومشفى الأطفال والتوليد مبيناً أنه تم رفد القطاع الصحي بالكثير من الاحتياجات من أدوية ولقاحات وأجهزة طبية متطورة وعربات جراحية وعيادات متنقلة وسيارات إسعاف.

وحظيت باقي القطاعات بدعم كبير ساهم في تحسين الواقع الخدمي للمحافظة حيث بلغ عدد مراكز الاتصالات الداخلة في الخدمة 11 مركزاً وعدد صالات السورية للتجارة 47 صالة ومنفذ بيع تنتشر على كامل مساحة المحافظة وبلغ عدد المخابز 78 مخبزاً وتم تفعيل العمل في مراكز السجل المدني في كل من الشميطية والبوكمال والميادين والجلاء والعشارة والتبني وموحسن وصبيخان وفرع الهجرة والجوازات وافتتاح مركزين لخدمة المواطن في المدينة كما تتم متابعة ومراقبة الأسواق والأفران بصورة دائمة وضبط المخالفين.