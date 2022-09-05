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حصيلة صادمة لاعداد ذوي الإحتياجات الخاصة في العراق

حصيلة صادمة لاعداد ذوي الإحتياجات الخاصة في العراق
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، ازدياد اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة من 40 الفا إلى أكثر من 84 ألفا خلال ثلاث سنوات.

العالم - العراق

ونقلت وكالة "السومرية نيوز" عن مركز السلام لتأهيل المعاقين التابع ل‍وزارة الصحة العراقية، أن، "هناك ازدياد لأعداد المعاقين حيث بلغ سنة 2019، نحو 40 ألف معاق، ووصل سنة 2022 إلى أكثر من 84 ألف معاق".

وأضاف، أن "عدد المسجلين من المستفيدين من خدمات المركز تجاوز الـ(10) الآف مراجع وسجلت وحدات تأهيل النساء المركز الى 1300 حالة مراجعة شهريا منها علاجات المفاصل والانزلاق والسوفان وضرر العصب وتيبس المفاصل".

وأشار البيان إلى، أن "وحدات تأهيل الرجال سجلت أكثر من ألف مراجع شهريا"، لافتا الى ان "وحدات تأهيل الأطفال في المركز سجلت 250 حالة منها أمراض الشلل الدماغي والخلع الولادي".

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