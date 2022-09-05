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بهروز: الأزمة تبقى تراوح في مكانها مع مقاطعة التيار الصدري للاجتماعات

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-09-2022

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