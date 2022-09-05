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أ ف ب: الجيش الإسرائيلي يقر للمرة الأولى بأن هناك "احتمالا كبيرا" بأن أحد جنوده قتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في أيار الماضي

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

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