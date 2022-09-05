الخارجية الأفغانية: لن نسمح لتفجير كابول بأن يضر بعلاقتنا بروسيا

العالم- أفغانستان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي في تغريدة عبر "تويتر": "لدينا علاقات وثيقة بروسيا، ولن نسمح بأن تؤثر مثل تلك الأعمال السلبية من قبل الأعداء بالسلب على العلاقات بين البلدين".

وأعرب بلخي عن تعازيه لروسيا حكومةً وشعباً، مؤكداً أنّ القوات الأمنية ستتخذ إجراءات جادة لمنع أي تهديدات محتملة تعيق عمل السفارات الأجنبية في أفغانستان.

وفي وقت سابق اليوم، وقع انفجار قرب السفارة الروسية في كابول وأدى إلى مقتل موظفيْنِ بالسفارة الروسية.

وعلّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على التفجير بالقول: "فجّر متشدد مجهول الهوية عبوة ناسفة في المنطقة المجاورة مباشرة لمدخل القسم القنصلي في سفارتنا، وقتل اثنين من رفاقنا".

وأضاف لافروف: "جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات على الفور لتعزيز حماية المحيط الخارجي".

وأوضح لافروف أنّ قوات إضافية من "طالبان" استُقدمت، كذلك "سخرت قدرات المخابرات وأجهزة مكافحة التجسس في أفغانستان".