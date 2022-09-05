الجيش السوري يقضي على ارهابي خطير في درعا

العالم - سوريا

وقالت مراسلتنا، إن العملية أدت للقضاء على الإرهابي محمد إياد عبد الرزاق الملقب بأبو قاسم العقرباوي، وهو من أهالي محافظة القنيطرة، والذراع المنفذة للإرهابي المقتول أبو سالم العراقي التابع لتنظيم "داعش" الارهابي.

واضافت أن العملية تمت بعد محاصرة الإرهابي العقرباوي وتطويق مقره، والاشتباك معه والقضاء عليه، ومصادرة الأسلحة المتنوعة المتواجدة ضمن المقر وذلك دون وقوع أي إصابات بين العناصر المنفذة باستثناء عنصر واحد أصيب إصابة طفيفة.

ويذكر أن الإرهابي العقرباوي شارك في العديد من عمليات الإغتيال، والاعتداءات الإرهابية التي تمت خلال الأشهر الماضية بما فيها عملية استهداف إحدى حافلات الجيش السوري عبر تفجيرها، وخطف عناصر من الجيش وقتل عناصر مخفر شرطة بلدة المزيريب بريف المحافظة الغربي بالتعاون مع الإرهابي أبو طارق الصبيحي كما شارك الإرهابي أبو قاسم العقرباوي في إغتيال عضو لجنة المصالحة في محافظة درعا الشيخ أحمد البقيرات.