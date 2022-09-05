الاتحاد الأوروبي يقدّم مساعدات جديدة لأوكرانيا

العالم - أوروبا

وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، الحزمة الجديدة، حيث استضاف المسؤولون الكبار اجتماعاً لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مع رئيس مجلس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في بروكسل.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الشهر الماضي، بأنّ أوكرانيا "تواجه صعوبات مالية كبيرة، خصوصاً في سد الفجوة بين النفقات العسكرية وتراجع الإيرادات الضريبية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم الاتحاد الأوروبي بوضع عقبات مفتعلة أمام تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو.

وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات لكييف بقيمة 1.2 مليار يورو.