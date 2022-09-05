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بعد وقف عمل نورد ستريم..

اليورو دون 0,99 دولار للمرة الأولى منذ 20 عاماً

اليورو دون 0,99 دولار للمرة الأولى منذ 20 عاماً
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تدنى سعر اليورو اليوم الاثنين عن 0,99 دولار للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، في ظل المخاوف المحيطة بالاقتصاد الأوروبي، بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية الجمعة، وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم.

العالم- منوعات

وتراجع اليورو بنسبة 0,26% إلى 0,9903 دولار الاثنين قرابة الساعة 6,00 بتوقيت غرينتش بعيد هبوطه إلى 0,9883 دولار، أدنى مستوى يسجله منذ كانون الأول/ديسمبر 2002.

وخسرت العملة الأوروبية 13% من قيمتها في مقابل الدولار منذ مطلع العام.

وأوضحت فيكتوريا شولار المحللة لدى "إنترأكتيف إنفستور" أن "اليورو تراجع إلى ما دون 0,99 دولار للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، بعدما أغلقت روسيا خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 لمدة غير محددة إلى أوروبا، في وقت اتفقت دول مجموعة السبع على فرض سقف لسعر صادرات الغاز الروسي".

وتوقع مايكل هيوسون المحلل لدى "سي إم سي ماركتس" أن العملة الأوروبية "ستتراجع أكثر على الأرجح".

واستهدفت الدول الصناعية السبع الكبرى عائدات روسيا من الطاقة باتفاقها على فرض سقف لسعر صادراتها النفطية، فردت موسكو بإعلان الوقف التام لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم الذي يعتبر حيوياً لأوروبا، إلى حين إصلاح توربين.

واعتبرت شركة سيمنز إينرجي، المصنّعة للتوربين، "هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية"على حد قولها.

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