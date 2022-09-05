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 كيان الاحتلال يعترف للمرة الأولى بتورطه في استشهاد الصحفية أبو عاقلة

 كيان الاحتلال يعترف للمرة الأولى بتورطه في استشهاد الصحفية أبو عاقلة
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

رجّح جيش الاحتلال، الإثنين، أن تكون الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة قد استشهدت بنيران "خاطئة"، أطلقها جندي إسرائيلي.

العالم-الاحتلال

وقال جيش الاحتلال، الاثنين، إن التحقيقات الإسرائيلية في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، خلصت إلى أنه من المحتمل أن يكون جندي إسرائيلي قد أطلق عليها الرصاص من دون قصد، لكن لم يتم استهدافها عمداً.

وقُتلت شيرين أبو عاقلة، وهي مواطنة فلسطينية تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، بالرصاص في 11 مايو، أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، في ظروف لا تزال محل اختلاف شديد.

وجاء في بيان عن التحقيق نُشر الاثنين: "يوجد احتمال كبير بأن تكون السيدة أبو عاقلة قد أصيبت بطريق الخطأ بنيران جيش الدفاع الإسرائيلي، التي أُطلقت باتجاه مسلحين فلسطينيين".

وأضاف البيان أنه من المحتمل أيضا أن تكون أبو عاقلة قد أصيبت برصاص مسلحين فلسطينيين.

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