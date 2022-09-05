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موسكو وببغداد تبحثان تطورات الاوضاع السياسية في العراق

موسكو وببغداد تبحثان تطورات الاوضاع السياسية في العراق
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، مع السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع السياسية على الساحة العراقية، فيما أعرب عن أمله بحل الأزمة الاوكرانية.

العالم - العراق

ونقلت وكالة "السومرية نيوز" عن مكتب نائب رئيس البرلمان العراقي، بأن عبد الله "استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف والوفد المرافق له من طاقم السفارة، وجرى بحث ومناقشة الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آخر تطورات الأوضاع السياسية على الساحة العراقية والدعوة إلى التهدئة والحوار بين أطراف العملية السياسية".

وأكد عبدالله، أن "العراق يحرص على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين بغداد وموسكو لاسيما هناك مشتركات ومصالح اقتصادية وروابط ثقافية وتاريخية بين البلدين الصديقين، معرباً عن أمله بحل النزاع وانتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأنها أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية".

من جانبه، أشار كوتراشيف إلى أن "روسيا شعباً وحكومة تدعم استقرار العراق وتتمنى أن تستمر الحوارات والتفاهمات بين القوى والأحزاب الوطنية والشركاء في العملية السياسية، ومساندة المساعي والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في عموم البلاد والعودة إلى طاولة الحوار لحل المشاكل والأزمات".

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موسكو وببغداد تبحثان تطورات الاوضاع السياسية في العراق

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