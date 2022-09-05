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ايران تندد بالهجوم الارهابي على القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول

ايران تندد بالهجوم الارهابي على القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم الإرهابي على مبنى القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول.

العالم - ايران

يتبع ..

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