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اسلامي : نتطلع الى توليد 20 بالمائة من كهرباء البلاد باستخدام الطاقة النووية

اسلامي : نتطلع الى توليد 20 بالمائة من كهرباء البلاد باستخدام الطاقة النووية
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، باننا نتطلع وبفضل جهود العلماء والشركات المعرفية المحلية، الى توليد 20 بالمائة من اجمالي كهرباء البلاد باستخدام الطاقة النووية.

العالم - ايران

وفي تصريح للصحافيين اليوم الاثنين، اكد "اسلامي"، بان منظمة الطاقة الذرية الايرانية عازمة على تحقيق نقلة في المواقف والسياسات من خلال تسخير جميع الطاقات والكفاءات الوطنية المتاحة، في سياق تنفيذ الخطة التنموية الشاملة المحددة لها على مدى 20 عاما.

ولفت في هذا الاطار، الى ضرورة افشال الحرب النفسية والحظر المفتوح الذي يفرضه العدو من اجل تقويض المسيرة العلمية والتقنية وبث الشعور بالاحباط والخوف داخل البلاد.

واشار مساعد رئيس الجمهورية، الى وجود عدد قليل من الدول التي تستاثر حاليا تقنية تصميم وانشاء محطات الطاقة النووية؛ مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الوطنية وتجنيد الشركات المعرفية والكفاءات العلمية في البلاد، لتضحى ايران واحدة من الدول القادرة على بناء هذه المحطات.

ولفت "اسلامي" الى وجود 10 مراكز ومعاهد ابحاث محلية، وهي تنشط حاليا في مجال انجاز العشرات من المشاريع التي تساعد على تحشيد الطاقات وتحقيق المنجزات المعرفية لتدعيم الطاقة النووية في ايران.

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اسلامي : نتطلع الى توليد 20 بالمائة من كهرباء البلاد باستخدام الطاقة النووية

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