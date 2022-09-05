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رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن: المعطيات القائمة أمام تحالف العدوان تحتّم عليه إطلاق السفن المحتجزة، والكف عن احتجازها والقرصنة عليها

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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