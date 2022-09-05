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وزير الدفاع اليمني:عملية تطوير الجيش جارية على قدم وساق وبلغت مستويات متطورة ستفاجئ التحالف في حال لم يستغل الهدنة لإنهاء عدوانه وحصاره

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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