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وزير الدفاع اليمني:القوات المسلحة بأتم الجهوزية لتنفيذ قرارات السلطات سواءً فيما يتعلق بالاخلال بشروط الهدنة أو في المواجهة مع العدوان

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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