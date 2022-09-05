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مذكرة تفاهم بين سوريا والاتحاد العربي للأسر المنتجة

مذكرة تفاهم بين سوريا والاتحاد العربي للأسر المنتجة
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية والاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية اليوم الأنثين مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما وتحقيق أهدافهما في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق نطاق عمل كل منهما.

العالم - سوريا

ووفق المذكرة التي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة السورية محمد سامر الخليل ورئيس الاتحاد محمد عبد الباسط قدح يتم العمل على تنمية واقع الأسر المنتجة في سورية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخول للأسر المنتجة لتحسين مستوى معيشتها.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز قدرات صغار المنتجين على التسويق والبيع والتصدير بما يسهم في تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وتحقيق التكامل بين المشاريع والأنشطة الاقتصادية المختلفة والارتقاء بجودة وتنافسية إنتاج هذه الأسر وتسهيل نفاذه إلى الأسواق الخارجية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية من خلال الهيئات التابعة للوزارة لتنمية المهارات الفنية والحرفية للأسر المنتجة وتخفيف أعباء حصولهم على التمويل اللازم لإطلاق وتطوير مشاريعهم عبر الاستفادة من برنامج دعم سعر الفائدة الموقع بين وزارة الاقتصاد والمصارف العاملة في سوريا إضافة إلى تشجيع وتسهيل مشاركة الأسر المنتجة في المهرجانات والبازارات والمعارض المتخصصة المحلية والخارجية.

وتنص المذكرة التي تبلغ مدتها خمس سنوات على تشكل لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء ممثلين عن كل طرف مهامها إعداد وتنظيم ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مجالات التعاون الواردة فيها وتحديد البرامج والمشاريع المشتركة وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري ربع سنوي.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية رانيا أحمد ورئيس المكتب الإقليمي للاتحاد في دمشق حسن بادنجكي والأمين العام للاتحاد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من الدول العربية.

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