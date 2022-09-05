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حزب الله يبارك عملية الأغوار ويشيد بمناضلة الفلسطينيين

حزب الله يبارك عملية الأغوار ويشيد بمناضلة الفلسطينيين
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

بارك حزب الله العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون ‏فلسطينيون ضد حافلة جنود صهاينة في منطقة الأغوار شرقي ‏الضفة الغربية.

العالم - لبنان

ورأى حزب الله في العملية “ تأكيدا دائما على تصميم الشعب الفلسطيني ‏على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة ‏على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في ‏أي منطقة في كيانه الغاصب‎”.

وأكد حزب الله في بيان له اليوم الاثنين ان “هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي ‏يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة تجسيدًا حقيقيًا ‏لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على ‏مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله‎”.

هذا واصيب ستة جنود اسرائيليين ومستوطن بجروح بينهم جندي بحالة خطرة في عملية للاسود الفلسطينية المنفردة استهدفت حافلة قرب منطقة الأغوار.

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