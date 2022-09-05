حزب الله يبارك عملية الأغوار ويشيد بمناضلة الفلسطينيين

العالم - لبنان
ورأى حزب الله في العملية “ تأكيدا دائما على تصميم الشعب الفلسطيني على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في أي منطقة في كيانه الغاصب”.
وأكد حزب الله في بيان له اليوم الاثنين ان “هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة تجسيدًا حقيقيًا لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله”.
هذا واصيب ستة جنود اسرائيليين ومستوطن بجروح بينهم جندي بحالة خطرة في عملية للاسود الفلسطينية المنفردة استهدفت حافلة قرب منطقة الأغوار.