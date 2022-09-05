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بوريل: أصبحت أقل تفاؤلا إزاء إحياء سريع للاتفاق النووي الإيراني

بوريل: أصبحت أقل تفاؤلا إزاء إحياء سريع للاتفاق النووي الإيراني
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنه أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني وذلك عما كان عليه قبل وقت قصير.

العالم - ايران

وأضاف في تصريحات للصحفيين في بروكسل "يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة... إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن".

وتابع بوريل تصريحاته من دون الاشاره الى العراقيل الاميركية : "مفاوضات إيران النووية اخذت تنحرف وتبتعد عن التناغم ".

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "ما زلت اواصل محادثاتي مع المشاركين في الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف بوريل: "اليوم ، لدي ثقة أقل في أن الاتفاق النووي الإيراني سيصل الى نتيجة ".

وعقدت الجولة الجديدة من المحادثات بشأن رفع الحظر عن إيران في فيينا قبل أسابيع قليلة. وعقدت هذه الجولة من المفاوضات بعد أن ادعى جوزيب بوريل ، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز ، أنه طرح حزمة مقترحات جديدة على الطاولة تحتوي على حلول محدثة فيما يتعلق برفع الحظر وخطوات إيران النووية.

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