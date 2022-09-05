الشيخ قاووق: لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من أزماته

العالم - لبنان

وأكد الشيخ فاروق أن حزب الله يشجع الجهود من أجل تسريع تشكيل هذه الحكومة، في وقت يواصل فيه الوقوف إلى جانب المواطنين في معاناتهم.

واعتبر الشيخ قاووق في كلمة له خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة الخضر البقاعية أن لبنان مع دخوله المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، بات أمام فرصة حقيقية للخروج من أزماته.

وأكد الشيخ قاووق أن المقاومة مستمرة رغم كل التحديات، مستشهدا باعتراف الأعداء بإن حزب الله بعد 40 عامًا يزداد قوة وتأثيرًا في لبنان وفعالية في المنطقة وهذا يشكل تهديدًا وجوديًا لكيان العدو.