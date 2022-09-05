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الشيخ قاووق: لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من أزماته

الشيخ قاووق: لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من أزماته
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الأزمة الاجتماعية والمعيشية في لبنان تتفاقم، وأحد أسباب ذلك هو عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات والأوصاف".

العالم - لبنان

وأكد الشيخ فاروق أن حزب الله يشجع الجهود من أجل تسريع تشكيل هذه الحكومة، في وقت يواصل فيه الوقوف إلى جانب المواطنين في معاناتهم.

واعتبر الشيخ قاووق في كلمة له خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة الخضر البقاعية أن لبنان مع دخوله المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، بات أمام فرصة حقيقية للخروج من أزماته.

وأكد الشيخ قاووق أن المقاومة مستمرة رغم كل التحديات، مستشهدا باعتراف الأعداء بإن حزب الله بعد 40 عامًا يزداد قوة وتأثيرًا في لبنان وفعالية في المنطقة وهذا يشكل تهديدًا وجوديًا لكيان العدو.

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