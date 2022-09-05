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لماذا وزيرة خارجية النمسا السابقة اختارت العيش في لبنان؟

لماذا وزيرة خارجية النمسا السابقة اختارت العيش في لبنان؟
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

كشفت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل، عن سبب إختيارها العيش في لبنان وليس روسيا،ولماذا لم تستطع الإنتقال إلى روسيا.

العالم -لبنان

وقالت كنيسل على الرغم من أنني أتحدث اللغة الروسية قليلًا، لكنني أتحدث العربية بشكل أفضل، وأعرف لبنان، ولدي أصدقاء يعرفونني فقط ككارين. وهذا مهم للغاية.

ولفتت في حديثها عن الوضع الذي أجبرها على مغادرة النمسا، وذلك هامش حضورها منتدى الشرق الإقتصادي المنعقد في الشرق الأقصى الروسي، إلى أنها في أوروبا تعتبر "خارجة عن القانون بالتأكيد".

وقالت كنيسل "أنني بالتأكيد خارجة عن القانون، ولهذا السبب، غادرت أوروبا، لأنني لم أشارك في هذا التعامل الغريب بين روسيا والغرب، لكنني أدفع ثمنا باهظا".

وشغلت كارين كنيسل منصب وزيرة الخارجية من عام 2017 إلى عام 2019. وقد صرحت في وقت سابق بأنها غادرت النمسا بسبب التهديدات المستمرة ضدها.

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