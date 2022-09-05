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حزب الله: عملية غور الاردن والمواجهات البطولية التي يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة تجسيد حقيقي لإيمانه بحقه في المقاومة

الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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