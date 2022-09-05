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عباس يلتقي أبو الغيط في القاهرة

عباس يلتقي أبو الغيط في القاهرة
الإثنين ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الاثنين في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

العالم-فلسطين

جاء هذا اللقاء على ضوء اجتماعات المجلس الوزاري العربي حيث ناقش الطرفان آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية "في ظل التصعيد الاستيطاني والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته المسيحية والإسلامية".

واتهم عباس إسرائيل "بالإصرار على تقويض حل الدولتين" مؤكدا على ضرورة العمل مع الأطراف العربية والدولية لتمكين حل الدولتين وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

من جهته أكد أبو الغيط على عدالة القضية الفلسطينية، وشدد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في مسيرته لنيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الجمود في المسار السياسي ينذر بعواقب وخيمة، مؤكدا أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يعتبر مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.

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