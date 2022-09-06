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شاهد. رجل يحطم رقم قياسي لركوب قوارب اليقطين!

شاهد. رجل يحطم رقم قياسي لركوب قوارب اليقطين!
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أراد مزارع من نبراسكا تحطيم الرقم القياسي العالمي لركوب القوارب من اليقطين ، لذلك عمل بجد للعثور على قرع يرقى إلى مستوى توقعاته.

العالم - منوعات

بدأ ديفين هانسن رحلته التي تستغرق 12 ساعة في الساعة 7:30 صباحًا في بلفيو. رافقه زوجته وأطفاله على طول نهر ميسوري حتى الساعة 2:52 بعد الظهر ، وحطم الرقم القياسي العالمي ووصل إلى مدينة نبراسكا في الساعة 6:30 مساءً.

هانسن ، الذي جلب 90 إلى 180 كيلوجرامًا من القرع لمدة عقد من الزمان ، كانت لديه المهارات اللازمة لمثل هذه المهمة. لذلك عندما اكتسب اليقطين العملاق 7 كجم في اليوم ، بدا حلمه بتحطيم الرقم القياسي للإبحار البالغ 40 كيلومترًا في اليقطين أكثر واقعية.

عندما طلب منه أحد المراسلين أن يشارك تجربته، قال إنه كان ينتظر مرور الوقت. وصل وزن اليقطين إلى 350 كيلوغرامًا ، لكنه كان ملتويًا وكان على هانسن معرفة أي جانب من اليقطين سيقطعه للحفاظ على توازنه في الماء.

ولكن مع بعض التجارب الصغيرة في حوض الماء الساخن ، تمكن من العثور على الجزء العلوي والسفلي من القرع وعمل أفضل حفرة ممكنة لبناء القارب. في النهاية ، نزل قاربه من الماء وسافر 60 كيلومترًا دون توقف.

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