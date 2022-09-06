بالصور.. شهيد و16 إصابة وتفجير شقة رعد حازم باقتحام الاحتلال جنين

العالم - فلسطين



وأعلن مدير مستشفى جنين، وسام بكر، استشهاد الشاب محمد موسى محمد سباعنة (29 عاما) وإصابة 16 آخرين، أحدهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة جنين.



ووفق مصادر محلية؛ اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو ١٠٠ آلية عسكرية ترافقها جرافة، مدينة جنين من عدة محاور، وأغلقت مداخلها.



وانتشرت قوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.





وحاصرت قوات الاحتلال بناية في الحي الشرقي من مدينة جنين، وأجبرت سكانها على الخروج من شققهم السكنية واحتجزتهم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء، وسط انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بجنين منهما المخيم.



وصدحت مكبرات المساجد بالدعوات للأهالي للخروج والتصدي للاحتلال في كل أرجاء المدينة.



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة أماكن بالمدينة، ما أدى إلى استشهاد الشاب سباعنة، وإصابة 16 آخرين بالرصاص الحي، أحدهم بجروح بالغة، وبينهم فتاة أصيبت بالفك، ومسعف، إضافة إلى شابين بساقيهما، وآخر بشظية بالرأس، وفق المصادر الطبية.



وذكرت مصادر محلية، أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال، كما تصدى شبان بالحجارة لجيبات الاحتلال وأشعلوا الإطارات المطاطية.



وخلال عملية الاقتحام، أقدمت قوات الاحتلال على تفجير شقة سكنية لعائلة الشهيد رعد حازم منزل منفذ عملية ديزنغوف التي قتل فيها 3 صهاينة في نيسان /أبريل الماضي:

حازم--

رعد حازم