الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد أول تطبيق للمراسلة تحت الماء

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

تبقى إيماءات اليد بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يمارسون الغوص كل عام الطريقة الوحيدة لإرسال المعلومات حول السلامة والموقع تحت الماء.

العالم-علوم وتكنولوجيا

بينما يستطيع هواة الغوص استخدام حوالي 20 إشارة فقط، أما قاموس الغواصين المحترفين فيتضمن ما يزيد عن 200 إشارة.

واخترع الباحثون في جامعة واشنطن تطبيقا للمراسلة تحت الماء للهواتف الذكية والساعات الذكية. وقام الفريق من الباحثين بتطوير AquaApp، وهي برمجيات أولى للاتصال الصوتي والشبكات تحت الماء.

وعند تطوير التطبيق، كان على الفريق التغلب على العديد من التحديات التقنية التي لم يسبق لهم مواجهتها على الأرض مثل الحركات التي يسببها أشخاص قريبون، وأمواج وزوارق.

وهناك مشكلة أخرى مهمة، وهي الضوضاء المختلفة التي قد يواجهها التطبيق بسبب السفن والحيوانات وحتى الطائرات التي تحلّق على ارتفاع منخفض.

واخترع الباحثون خوارزمية تسمح لـAquaApp بضبط الترددات الصوتية لكل رسالة في الوقت الفعلي بناء على مواصفات معينة. وعندما يريد أحد المستخدمين إرسال رسالة إلى جهاز آخر، يرسل التطبيق أولا مقدمة قصيرة سريعة، تسمى بالتمهيد، إلى جهاز آخر. وتقوم AquaApp الموجودة في الجهاز الآخر بتشغيل الخوارزمية لتحديد أفضل الظروف للحصول على التمهيد. ثم توصي بأن يستخدم الجهاز الأول نفس الشروط لإرسال الرسالة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

6 خرافات شائعة عن شحن الجوال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يقرر إقامة مستوطنة جديدة قرب بيت صفافا

أزمة الطاقة في أوروبا.. ماكرون: فرنسا تؤيد شراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا

بمشاركة سوريا.. مسكو تنظم تدريبا عسكريا استراتيجيا شرق روسيا

شاهد بالفيديو.. الآلية الرباعية في جمع الأطراف السودانية على طاولة واحدة

استقالات في الحكومة البريطانية بعد الإعلان عن انتخاب ليز رئيسة للحكومة

شاهد أول تطبيق للمراسلة تحت الماء