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الناطق باسم حركة حماس: اقتحام جنين وتدمير منزل الشهيد رعد حازم إفلاس صهيوني ومحاولة يائسة لترميم صورة جيش الاحتلال أمام تدحرج المقاومة

الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

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