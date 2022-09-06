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استقالات في الحكومة البريطانية بعد الإعلان عن انتخاب ليز رئيسة للحكومة

استقالات في الحكومة البريطانية بعد الإعلان عن انتخاب ليز رئيسة للحكومة
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

قدمت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية نادين دوريس والعديد من المسؤولين الآخرين في الحكومة استقالتهم بعد اختيار ليز تراس في رئيس الوزراء.

العالم - اوروبا

يشار إلى أنه عُرض على دوريس البقاء في منصبها، لكنها قررت ترك مجلس الوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن نائب وزير الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية ستيفن ماك بارتلاند، ومسؤول أمانة مجلس الوزراء البريطاني نايجل آدامز استقالتهما.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في رسالة عن قراره الاستقالة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أنه بسبب التغييرات المقبلة في الموظفين، قد يستقيل بعض أعضاء الحكومة الحالية.

وستصبح ليز تراس بداية من اليوم الثلاثاء رئيسة للوزراء، بعد أن حصلت على 81.3 ألف صوت متجاوزة بذلك وزير المالية السابق ريشي سوناك الذي حصل على 60.4 ألف صوت.

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استقالات في الحكومة البريطانية بعد الإعلان عن انتخاب ليز رئيسة للحكومة

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