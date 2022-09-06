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الرئيس الموريتاني يجري مباحثات مع وزير الدفاع المالي

الرئيس الموريتاني يجري مباحثات مع وزير الدفاع المالي
الثلاثاء ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير الدفاع المالي العقيد صاديو كامارا، بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

العالم - موريتانيا

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن اللقاء تطرق لمجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الدفاع المالي للصحفيين عقب اللقاء، إنه تم بحث تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدولتين واحتياجات الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الرئيس الموريتاني أظهر انسجامًا تامًا في الرؤية مع شقيقه الرئيس المالي، وأعرب عزمه لخلق فضاء ساحلي آمن، مستقر ومزدهر.

وجاء اللقاء ضمن أجندة الزيارة الرسمية التي بدأها المسؤول المالي لموريتانيا وتستمر ثلاثة أيام.

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